Orel la israelí más latina está de estreno

Nacida en Israel, desde los 10 años Orel ha sido cautivada por la cultura latina por medio de las novelas colombianas que llegaban a su país. Fue una conexión inmediata que perdura hasta el día de hoy.

Luego del éxito de “Pasarla bien” junto al argentino Daniel Trovatelli, y de su anterior sencillo, “Cabrona”, producido por Gangsta (productor de “Bella” de Wolfine), Orel Elhadad nos presenta “Sin Comentarios” un reggaeton lleno de ritmos latinos que se complementan con la sensualidad de Orel y el inigualable talento de una de las estrellas más aclamadas de la industria, Arcángel. Producida por Andy Clay, quien en su repertorio cuenta con canciones como “Obsesionado” de Farruko, “Mi Cama” de Karol G, “Está Rico” de Marc Anthony, Will Smith, Bad Bunny; entre otros.

Orel y Arcángel se conocieron en Los Ángeles por un amigo en común. Luego de mostrarle su canción “Sin comentarios”, Arcángel no dudó en hacer parte del featuring y empezó a escribir su parte de la canción casi de inmediato, un proceso muy par�cular pues es sabido que no es muy común ver a Arcángel grabar junto a ar�stas femeninas. “Me dejó sorprendida. Es un gran artista, es muy talentoso. Todo el mundo lo respeta y a mí me pareció muy carismático, con mucha luz” dice Orel.

“Sin comentarios” nos habla de esta chica empoderada, independiente, que no necesita que nadie le esté diciendo nada que ella no quiera escuchar. Este papel se representa por la misma Orel en el video musical en donde se muestra como una empresaria exitosa, que no necesita de nadie más.

El video, que fue grabado en la ciudad de Orlando, FL, y la canción, producida en Los Ángeles, CA, salió el pasado 9 de febrero en todas las plataformas digitales y por el canal oficial de Orel ElHadad en YouTube.