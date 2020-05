“Los gordos son inservibles”: Un repostero de Nuevo león critica a sus “clientes”

Hay personas que quieren vovlerse famosas en la web a través de retos, con algun talento ihnato, o los que simplemente quieren llamar la atención de maneras nefastas. Uno de ellos es el Chef Mauri, un repostero que utilizó su cuenta de Instagram para criticar a las personas con sobrepeso.

El pastelero de Nuevo León dijo que los “gordos” son personas “horrendas e inservibles” que sólo “estorban”.

“Lo voy a decir, pero si uno de mis terrores más terrores, pero terrores sobre la faz de la tierra era engordar, aparte de verme horrendo, que seguramente me voy a ver horrendo, es lo inservible que es la gente gorda para deambular y para convivir, se atraviesan, ocupan dos pasillos del súper, son lentos, no puedo. Yo creo que es la cosa más terrible que me pueda pasar, no tanto, bueno sí, lo horripilante que me pueda llegar a ver, como una botarga, pero lo inservible que es la gente, o sea un pastelero gordo es inservible, o sea estorba, arruinan el pastel con la panza, comen todo el día, que pena“, dijo en el clip que publicó.

😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤Chef Repostero/Panadero👨🏻‍🍳 desea sólo clientes "en forma" en San Pedro. (CACOMORFOBIA)El chef repostero "Chef Mauri" de Carlotta • Alta Panaderia Mexicana y Kinky Treats en San Pedro Garza García, publicó una serie de videos en donde insulta y discrimina a la gente con sobrepeso, se siente superior y sus prejuicios son terribles, dice qué huelen mal, son inservibles, entre otros comentarios que fomentan el odio hacia los que tienen esta condición. Qué ironía que alguien con tanto talento y capacidad, sea una persona tan prepotente y sienta que eso lo hace mejor… ¿TÚ QUÉ OPINAS? 🤔

Evidentemente, sus declaraciones le ganaron detractores que hicieron que incluso modificara su privacidad en la aplicación para evitar más críticas de parte de todos.

