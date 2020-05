Ignoran al Covid-19 en Naucalpan

DURO Y A LA CABEZA

TACHO CAMACHO

El morbo y la ignorancia han podido más que la Fase 3 en contra del coronavirus, lo que ha propiciado que colonias como Ciudad Satélite, Las Huertas, San Lorenzo Totolinga y San Rafael Champa, entre otras se observen infinidad de lonas anunciando que son zonas contaminadas por COVID-19 y aun así las personas siguen sin cumplir ni obedecer las medidas sanitarias.

El número de contaminados aumenta, por lo que Naucalpan se mantiene en los tres primeros municipios del Estado de México en contagios pese a que el gobierno y las instituciones sanitarias no se dan abasto, tan solo en Las Huertas, se menciona hay 400 casos de infectados. La pandemia está afectando a muchos sectores, como es el caso de los comerciantes, donde recientemente el líder de los locatarios del mercado de la cabecera municipal, conocido como “El Chato” murió por coronavirus y en este sector hay muchos casos de infectados, pero no dan información pues esto provocaría el cierre definitivo de los centros de abasto, de por sí la situación económica se ha complicado, con el cierre de los establecimientos estaría peor, manifiestan los comerciantes que ven mermados sus ingresos económicos por la pandemia. Sumado a esto, hay enfermos que no quieren ir a los hospitales o clínicas y prefieren morir en sus casas que estar intubados, según cifras de las autoridades el 80% han perdido la vida. En tanto, la terquedad de las personas es mayor al no cumplir con “Quédate en Casa”, “Su Sana Distancia” y con el uso de tapabocas; las medidas sanitarias no se aplican como en el mercado de El Molinito o es mínima. Mientras, el sector salud señala que México está en medio de la Fase 3.