En Te doy la vida, no nos bajaron los sueldos por Covid-19”, Arturo Carmona

Arturo Carmona, ¿les bajaron los sueldos por el Covid-19 en la novela en la que eres uno de los protagonistas: Te doy la vida, producción de Lucero Suárez, en la que actúas al lado de José Ron, Eva Sedeño y Jorge Salinas que es un malo muy malo?

“No, por el momento no nos han bajado los sueldos y estamos bien, gracias a Dios”.

¿Sales con chicas que conoces por internet?

“La verdad no creo que sea muy recomendable hacer eso para nadie, yo no lo hago”.

¿Estás en Tinder, la red social para ligar?

“No, ni estoy ni nunca lo he hecho”.

Tienes casa en México y en Monterrey ¿tiene dueña la casa de aquí y la misma dueña en la casa allá?

“Yo soy el único dueño de mis dos casas, o mejor dicho, mi hiija es dueña de la casa de allá y también es la propietaria de la casa de aquí”.

¿Es cierto que te quedó grande la yegua cuando estuviste casado con Alicia Villarreal?

¿Sufriste cuando Alicia Villarreal tu exmujer y hoy esposa de Cruz Martínez te compuso la canción: “Te quedo grande la yegua”, que todas las mujeres le cantaban a los hombres que sentían les quedaron chiquitos?

“Qué bueno que me preguntas, porque esa canción, Alicia ya la había escrito cuando estábamos casados, sin embargo cuando la lanzó dio la casualidad que fue en la época en la que ella y yo nos separamos y sí se aprovechó que nos estábamos divorciando para tendencia y éxito de la canción, por supuesto que ahí se dejó ver que esa letra estaba dedicada para mí. Y aunque ella lo negó en varias entrevistas y aseguró ante muchos medios que la canción no traía dedicatoria para mí, como eso no vende, nadie lo publica, esa es la verdad”.

¿Me imagino que tu mamá y tu familia se sentían muy enojados cuando todo mundo pensaba que la mamá de tu hija Melanie te cantaba esa canción con dedicatoria?

“Anímica y psicológicamente sí era complicado para mi familia, yo tenia que ser el fuerte, afortunadamente eso también fue mi terapia”.

Tu hija Melanie ya cumplió 21 años, ¿vive sola?

“Vive con su mamá, canta muy bonito, toca el piano y estudia una carrera nueva en la universidad, que tiene que ver con este medio: ‘Producción digital musical’”.

¿Tiene novio?

“Mi hija sí tiene novio y ya me lo presentó”.

¿Alicia y tu hablan o todo es directo con Melanie?

“Sí hablamos, jamás hemos dejado de hablar, mucha gente ve raro esta comunicación que tenemos”. Concluyó Arturo Carmona, quien en la novela es el comandante de la policía, esta se transmite diario a las 6:30 de la tarde por Las Estrellas e inició el 23 de marzo y dura 185 capítulos de media hora que equivalen a 5 meses de duración.