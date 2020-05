5 razones para comprar una PS4

Tras casi 7 años de haber sido lanzada al mercado, la PS4 sigue siendo una de las consolas de videojuegos más usada a nivel mundial. Esto se debe principalmente a la gran cantidad de títulos que dispone, sus excelentes servicios, su potente hardware y lo accesible que suele encontrarse buscando como ps4 precio en el mercado.

Uno de los cambios que más ayudó a la consola fue el de la adopción de la arquitectura x86_64, esto atrajo a más desarrolladores debido a que dichas instrucciones hacen más fácil el desarrollo. Si bien ya ha sido anunciado su reemplazo (la ps5), el arribo de nuevos juegos no ha parado y de hecho, se espera la llegada de títulos como: The Last of Us Part II, Marvel’s Avengers o Elden Ring en los próximos meses.

Especificaciones técnicas de la PS4

La PS4 es considerada como una de las consolas más potentes que hay en el mercado, en cuanto a su hardware tenemos las siguientes especificaciones técnicas:

CPU AMD “Jaguar” x86-64 octa-core a 1,6 GHz

GPU AMD Radeon de 800 Mhz (1,84 TFLOP/s) y 1152 shaders.

Memoria 8GB GDDR5

Salida HDMI (compatible con HDR)

Disco de almacenamiento de 500GB/1TB

Vale reseñar que en el 2016, Sony lanzó dos revisiones de hardware para la consola:

PS4 Slim

El cambio más relevante fue la reducción del tamaño en comparación al modelo original (un 40%) y un consumo menor de energía lo cual la hizo más silenciosa.

PS4 Pro

CPU AMD “Jaguar” x86-64 octa-core a 1,6 GHz

GPU AMD Radeon a 4,20 TFLOPS. Esta nueva tarjeta gráfica hace posible correr juegos nativos en 4K/HDR

Memoria 8GB GDDR5

Disco de almacenamiento de 1TB

Ventajas al adquirir una PS4

A continuación mencionaremos algunos de los beneficios que tendrán los usuarios al adquirir una consola PS4.

Miles de títulos disponibles

Actualmente se estima que hay más de 4.000 juegos disponibles para la PS4 de diferentes categorías. Muchos de ellos además tienen excelentes gráficos con la finalidad de explotar la potencia de la 4K/HDR de la consola.

El nuevo DualShock 4

El nuevo mando de PS4 se trata de una completa revisión de lo que Sony presentaba en versiones previas de la consola. Una de sus principales características es que es inalámbrico por lo que en teoría, debería permitir más libertad de movimiento al usuario. Además, también posee un diseño muy intuitivo y ergonómico lo cual evitará el cansancio en las manos.

Dos novedosos servicios de suscripción: PS Plus y PS Now

Los usuarios de Playstation 4 cuentan con dos servicios de suscripción los cuales les ofrecen numerosas ventajas. Con PS Plus los usuarios podrán jugar los títulos de juegos multiplayer más populares del momento, además también podrán descargar títulos de promoción sin costo alguno.

En PS Now el usuario podrá adquirir y jugar vía streaming un numeroso catálogo de juegos tanto de PS4 como de PS2. También podrán descargarlo y jugarlo en modo offline.

Playstation Store

PS4 cuenta con una tienda online en donde el usuario además de poder comprar juegos fácilmente, también podrán adquirir películas y temas de personalización. Muchos juegos por cierto son ofrecidos con grandes descuentos.

Funcionalidades sociales

PS4 cuenta con una serie de características las cuales permitirá a los usuario compartir sus jugadas a través de plataformas como YouTube y Twitch.