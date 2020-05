Julio preciado regresa a casa

EL CANTANTE YA SE ENCUENTRA EN MAZATLÁN; ESTARÁ EN TERAPIAS Y HACIENDO EJERCICIOS RESPIRATORIOS

Luego de que hace unos días, Julio Preciado fue internado en Guadalajara por un cuadro de neumonía y que se dijo que había sido infectado de Covid-19, por fortuna el exvocalista de la Banda El Recodo no tiene coronavirus y nuevamente está en casa. Sí, el día sábado por la tarde, el cantante regresó a su hogar en Mazatlán, en donde se encuentra con todos los cuidados y bajo una estricta norma de salubridad en su recámara. En exclusiva para Grupo Cantón, desde el bello puerto, el artista dio los detalles de su recuperación.

“Yo sabía desde un principio que era neumonía, porque ya la había padecido hace dos años y estuve internando ocho días en terapia intensiva. Entonces, ahora que me enfermé de vuelta, por protocolo, me hicieron la prueba de Covid-19, porque tenía falla respiratoria. Ese martes fue un día muy largo y sí estuve muy mortificado, porque estaba con la duda. Y bueno, estaba preocupado por mi familia y mis compañeros músicos que hace unos días nos reunimos para cantarles a las madres”.

Continuó. “Yo me empecé a sentir mal hasta el domingo en la madrugada, me faltaba el aire pero era por la neumonía. Me internaron y después de 24 horas me dieron los resultados de que era negativo al Covid. En el hospital me ponían una mascarilla con oxígeno a alta presión durante dos horas, tres sesiones al día, pero la verdad eran desesperantes. De lo que se trataba era de que me secaran los pulmones porque los tenía húmedos, diario me hacían placas y ayer checaron que ya tengo los pulmones secos y por eso me dieron de alta…

”. Extremó cuidados en casa. “Ahora me encuentro muy a gusto en casa, necesito tener mucho reposo y sobre todo no recibir visitas de alto riesgo. Tenemos una sola puerta abierta por donde entre mi familia y nadie más. Si entran se ponen con bata, gorro, cubre bocas, guantes, zatos limpios. Mi habitación está perfectamente higienizada, pero ahora extremamos precauciones por el Covid. Tengo que hacer mis ejercicios respiratorios, que los hago en las mañanas y en las tardes de 15 minutos cada intervención, para hacerlos tengo un aparato especial”, finalizó la estrella.