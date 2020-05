Zopilotes en parvada mal informan: AMLO

Medios extranjeros y nacionales desorientan a la ciudadanía respecto a la pandemia, creando incertidumbre y estrés, acusa

Por: JUAN R. HERNÁNDEZ

“Ya se les va a terminar la Temporada de Zopilotes”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien criticó este viernes a los medios de comunicación nacionales y extranjeros que han aprovechado la crisis del Covid-19 para distorsionan la realidad con reportajes que muestran panteones y muertos.

“El coronavirus se quiso utilizar para detener el proceso de transformación que está en marcha, siguen los reportajes que distorsiona la realidad, siguen insistiendo de que ocultamos los fallecimientos, se sorprenden de cómo es que no hay tantos difuntos, van a los panteones, van a los hornos crematorios, no sólo medios nacionales, extranjeros, esos reportajes, pero no tienen efecto porque hemos estado actuando de manera responsable y no ocultamos los hechos la verdad”, enfatizó el tabasqueño en Palacio Nacional.

Durante el Diálogo Circular con los Medios de Comunicación, el presidente López Obrador aseguró que medios internacionales como el Washington Post, The New York Times, Financial Times y El País han demostrado su falta de ética al mentir y calumniar en el manejo de la información referente a la pandemia en México, por lo que el mandatario hizo un llamado a éstos medios a ser autocríticos y a “hablar con la verdad”.

“Con la nueva normalidad tendremos que replantear nuestras conductas. En la comunicación seamos objetivos y profesionales, que se hable con la verdad y no se mienta, que se esté cerca de los ciudadanos y no de los grupos de interés del poder económico o político”, dijo el Presidente.

Rreafirmó que su gobierno no oculta información y que han “hablado con la verdad”, e indicó que el ciudadano será el juez que determinará si dicha información, replicada por medios nacionales y extranjeros, es cierta o no.

AMLO indicó que de acuerdo a los estudios realizados por los científicos y especialistas, a mediados de la semana próxima empezará el descenso de contagio en los sitios de más afectación, empero, advirtió si en estos días se retoma la movilidad o se relaja la disciplina puede fallar el pronóstico.