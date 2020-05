Sismo en EE.UU de 6.5; reporte sin víctimas

Entre el estado de Nevada y California se presentó la madrugada de este viernes un sismo de magnitud 6.5 en la escala de Richter. El epicentro fue registrado a unos cuantos kilómetros de la comunidad de Tonopah, Estados Unidos.

De acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el epicentro fue registrado al sur de la ciudad de Carson City, Nevada y tuvo una profundidad de 2.7 kilómetros.

Did you feel the earthquake? Take a look at Rick’s pool from Turlock!@ABC10 #earthquake pic.twitter.com/MI6Fnxy48o

— Brittanyabc10 (@BrittanyBegley) May 15, 2020