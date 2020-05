¿Qué pasó con la serie para Vicente Fernández?

Una importante plataforma digital planea una serie sobre la vida de Vicente Fernández. La noticia no es solo un rumor. Un miembro cercano a la familia me lo confirma, pero el proyecto aún está en pañales. Hay muchos detalles del guión que deberán trabajarse con cuidado, pues para don Vicente la prioridad es la tranquilidad de su familia. Veremos si finalmente con los meses la idea logra concretarse.

Survivor ya tiene conductor

Aunque su nombre no estaba entre los más mencionados en redes, creo que no hay nadie mejor que Arturo Islas Allende para conducir Survivor, el nuevo reality de TV Azteca. Él, identificado como un amante de la naturaleza, los animales y el medio ambiente, sabrá cómo nadie motivar, exigir y consolar a los participantes en cada prueba extrema que se les presente. La calidad de la estupenda serie Indomable por Naturaleza que presentó Arturo en Azteca, seguro fue decisivo para que se tomara la decisión a su favor. Me enteré de su nombre apenas minutos antes de que se diera a conocer al aire, y todavía entonces se seguían manejando detrás de cámaras como favoritas a Bárbara de Regil, Inés Sáinz y Vanesa Huppenkothen. El nombre de Arturo fue una sorpresa muy bien recibida por el público.

¿Y cuando arrancará?

Todo depende de las condiciones de la pandemia, la fecha de aire no está definida pero podría ser la última quincena del mes de junio. En el casting, me cuentan habrá 16 participantes de diferentes edades y profesiones, incluyendo algunas celebridades. Todos (incluyendo el equipo de producción) viajarán a la República Dominicana cumpliendo las reglas de higiene, seguridad y aislamiento previos, para poder grabar sin riesgos de contagios.

Notas y más notas…

También Televisa se prepara para estrenar en la última quincena de junio Guerreros 2020, que producirá Magda Rodríguez y conducirán Tania Rincón y Mauricio Barcelata… El elenco de Te Doy la Vida bajó la producción de Lucero Suárez también se alista para regresar a grabar los últimos capítulos de la telenovela la última semana del mes de mayo, la escenas se harán solo en foro y con extremas medidas de higiene… Aquí termino, la próxima semana más nombres…