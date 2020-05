Protegen las chelerías clandestinas

La administración de Martínez Vite ha decidido tolerar giros que venden bebidas alcohólicas

CIUDAD DE MÉXICO.– Ni el confinamiento impuesto desde el 30 de marzo, y mucho menos la propagación de contagios por Covid-19, han sido pretexto para que chelerías clandestinas, giros negros y antros sigan abriendo en plena epidemia, en las calles de la alcaldía de Tlahuac.

De acuerdo con una denuncia que llegó a este medio, la administración de Raymundo Martínez Vite ha decidido tolerar a giros que tiene que ver con la venta de bebidas alcohólicas, con música en vivo y abren desde el miércoles y hasta el sábado a altas horas de la madrugada.

A decir del testimonio, Eduardo Martínez, hijo del alcalde, dirige este “negocio” mediante una módica aportación económica, sin importar que estemos en la fase más crítica de la pandemia, de ahí la razón por la cual dicha demarcación ha subido lugares en la lista con más contagios y decesos por Covid-19.

“Yo tengo un negocio que no me permitieron abrir, porque funciona también en la noche. Ahí se vende alcohol y cervezas, pero como no es un negocio esencial por eso no pude, pero hay algunos que se dicen protegidos por ‘Lalo’ (Eduardo Martínez), a quien le entregan 5 mil pesos semanales para poder abrir”, denunció la fuente.

En las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud reportó 495 casos confirmados de personas contagiadas por coronavirus en la alcaldía Tláhuac, y hasta el momento se han registrado 14 defunciones de gente contagiada por Covid-19.