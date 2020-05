Ningún país lleva bien la cuenta

EL CHAPUCERO

NACHO RODRÍGUEZ

@NachoRgz

Ante el hecho que el SARS-CoV-2 es un nuevo virus, es normal que haya un subregistro de casos y muertes. De entrada, resulta que la gran mayoría de personas infectadas, no se hacen la prueba, por lo cual hay una enorme cifra negra de casos. Así, hay variados métodos para estimar los casos reales como la vigilancia Centinela o el modelo SIR, y aunque sus predicciones varían entre ellas, todas coinciden que el número de infectados son mucho mayor que los casos confirmados.

En el caso de muertes también hay un subregistro. Ello es así porque en ocasiones pacientes mueren con sintomatología de Covid-19 pero como las pruebas tardan varios días, o no se hacen a tiempo y los cuerpos se incineran, entonces no queda confirmado que su muerte se dio o no por el virus. Algunos países han empezado a adoptar métodos alternos para decidir si un paciente murió por la Covid-19 a través de páneles científicos, que deliberarían caso por caso a los fallecidos sin prueba de diagnóstico. Esto se va a empezar a implementar en la capital y en otros estados, para actualizar los datos. En China esto ya sucedió, así como en EU y Europa. Pero aún así, seguirá habiendo subregistro porque no todos los que murieron por la Covid-19, estuvieron hospitalizados. Algunos murieron en sus casas.

Todas estas complicaciones para llevar el conteo eventualmente se subsanarán cuando se realicen amplias pruebas serológicas y se lleguen a modelos matemáticos más precisos de la Covid-19 en los próximos meses. Es perverso señalar que el gobierno de la 4T oculta las cifras por una cuestión de imagen pública, cuando en realidad lidian ante los estragos de un virus desconocido. Hasta ahora, AMLO y Gatell han sido transparentes en los datos, que aunque no son infalibles, sí logran pintar un panorama del paso de la epidemia.