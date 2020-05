MAESTRO, EL IMSS DEVOLVIÓ LOS 20 VENTILADORES DE LEÓN BARTLETT

-Al junior se le cayó el sistema… de intentar transar y lucrar en plena época de contingencia, lo cual es un crimen social; una buena multa no caería mal. Legisladores del orbe, incluido México, piden al FMI cancelar la deuda de países pobres por la pandemia. -Hasta que hace algo bueno esa bola de holgazanes (con honrosas excepciones) y no piensan nada más en sus dietas y salarios. Ahora que apoyen la petición para que bancos borren aquí del buró de crédito a gente con deudas menores a 400 mil Udis (no dólares, como escribimos ayer). La OMS indicó que el Coronavirus tal vez nunca desaparecerá.

No le hagan: en vez de Covid-19 sería 6.20 como la vieja estación musical: el virus que llegó para quedarse. Llueven quejas en el IMSS por la escasez de Clopidogrel para enfermedades cardiacas. -Cuando más debe apoyar a los derechohabientes, más falla y les causa gastos extras. Acción Nacional pidió a la FGR incautar inmuebles de La Luz del Mundo para centros antiCovid-19.

Excelente propuesta: que sirva de algo la millonaria Pus del Inmundo de los tenebrosos Joaquines. Trump está “muy decepcionado” de China y amenaza con cortar relaciones.

El pueblo de EU también está muy decepcionado de Donald, y va a estar en chino que lo reelija. Gurú, ¿la frase del día?

Andar de cubreboca en cubreboca…