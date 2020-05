A escuela juntos, papás e hijos

PSIC. YUTZIL CINENCIO ÁVILA

@centroliam@ gmail.com

LA TECNOLOGÍA ES FUNDAMENTAL EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE

Pensemos que muchas veces la responsabilidad de la educación y aprendizaje en el país se ha delegado al personal docente, sin embargo, mucho del apoyo que se pueda dar en casa, influye en que esos aprendizajes sean consolidados.

Con la situación actual, donde los docentes facilitan a distancia algunos procesos educativos, las familias (incluyendo a los estudiantes), se encuentran rebasadas en las actividades. Muchos mencionan que la cantidad de trabajo es mucho, y que debería ser el docente quien se hiciera cargo de eso, lo cual hasta cierto punto puede ser cierto.

El docente tiene mayores recursos para acompañar a los pequeños, sin embargo, madres y padres de familia tienen la responsabilidad de acompañar también a sus hijos en este proceso de desarrollo, partiendo de que quizás no manejen todos los contenidos y eso genere frustración, tanto en los padres como en los niños.

Todas las partes están aprendiendo, los docentes a adecuar los contenidos y actividades para poder presentarlo en línea, el alumnado a utilizar las TIC´s como recursos para el aprendizaje y no sólo de entretenimiento, y las familias, a comprender y tolerar que cada uno tendrá su proceso a un ritmo distinto y no por eso tendrá que haber enfado, conocerán su hijo/a como alumno y no sólo como un miembro más de la familia.

Los roles se cambiaron, pero cada uno está haciendo su parte.