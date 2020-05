Tras fase crítica, el Tren Maya va a todo vapor

En breve, el mandatario visitará el sureste para supervisar obras y refinerías

Por: LIZBETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que quiere ir a dar el banderazo del inicio de las obras del Tren Maya, además de la inauguración de los Bancos del Bienestar.

Reiteró que ya quiere reiniciar sus giras por el país, pero que serán las autoridades sanitarias quienes aprueben dicha solicitud presidencial.

“Ya les hice la solicitud, ya tengo un plan de giras por el país, pero va a depender de que lo autoricen. Si puedo y lo autorizan, quiero ir a dar los banderazos, desde luego no mítines, no concentraciones, sino actos de menos de 50 personas, con sana distancia, todavía no vamos a podernos saludar de mano, solo tocándonos el corazón”, expresó el Presidente.

Sobre el Tren Maya reiteró que ya se tienen entregados cuatro contratos a empresas que construirán alrededor de 900 kilómetros de la vía férrea, que irá desde Palenque en Chiapas hasta Cancún, Quintana Roo.

Durante este mes de Mayo se entregarán contratos para la construcción de ambos proyectos, a los que se les destinará 100 mil millones de pesos, aproximadamente.

También tiene pensado visitar las refinerías, “porque tenemos el plan de intensificar la rehabilitación de las refinerías para procesar más petróleo crudo en el país, no estar dependiendo de la venta de petróleo crudo al extranjero y también no depender de estar comprando las gasolinas en el extranjero”. Dijo que tal vez para junio, pueda hacer esta gira.

Hace unos días, López Obrador informó que con respecto al Corredor Interoceánico, ya se están ampliando dos puertos en Coatzacoalcos y Salina Cruz, se ha comenzado a rehabilitar las vías, además de estar cerca de concluir la definición de las áreas en las que se edificarán 10 parques industriales.

Las empresas que se instalen en estas zonas recibirán apoyos fiscales: se reducirá el pago de IVA e ISR, entre otros.

“Es un proyecto que consiste en utilizar los dos puertos, del Pacífico y del Atlántico, para unir países de Asia con la costa oeste de Estados Unidos. Es una especie de Canal de Panamá, pero con ferrocarril de carga, de contenedores”, dijo López Obrador. Contempla que la construcción del corredor ayudará a la creación de empleo.