Spotify quita “Safaera” de Bad Bunny y Twitter enloquece

Ciudad de México.- a través de Twitter miles de usuarios reportaron que el tema de ‘‘Safaera’’ interpretada por Bad Bunny, Ñengo Flow y Jowell y Randy, dejó de estar disponible en Spotify, algo que enloqueció a sus fans.

Al buscar la canción sí aparece, pero una vez le das reproducir se muestra automáticamente: ‘‘Canción no disponible’’, lo que ha generado miles de comentarios.

Hasta el momento se desconoce el por qué la canción, que genero una sensación de videos en Tik Tok, ya no esta disponible en Spotify. Algunos especulan que el mensaje explícito en la melodía fuese el motivo principal de su expulsión.

Yo: Ya no puede joderse más el 2020

Intente poner “safaera” en Spotify y no me deja, y yo pensando que el 2020 no podía ser peor pic.twitter.com/JV4NGs8jyp

— bichiyal (@sofiaclr) May 14, 2020