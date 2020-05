No se sabe magnitud de Covid-19

ESPECIALISTA, AFIRMÓ QUE SIENDO CONSERVADOR EL 70% DEL PAÍS SE INFECTARÁ DEL VIRUS

Por: FERMÍN SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO.– Ante el pico más alto de Contagios de Covid-19, Francisco Javier Espinosa Rosales, pediatra especialista en inmunología clínica y presidente del Colegio Mexicano de Pediatras Especialistas e Inmunología Clínica y Alergia, afirmó que siendo conservador el 70% del país se infectará de Coronavirus en los siguientes meses.

Además, Francisco Javier dijo que el 80% de las personas infectadas no tendrán síntomas o serán muy leves, y que es difícil saber cuántos van a morir, ya que no se sabe realmente cuántos contagiados hay en México, y así no se va saber la letalidad o mortalidad del virus, lo cual es porque se hacen muy poquitas pruebas en el país y solo se realizan a los que tienen síntomas muy típicos.

También, señaló que solamente el 15 por ciento de las personas con Covid-19, tendrán formas severas que van a necesitar hospitalización, oxígeno, tratamiento con antivirales, inmunomoduladores y plasma de otros pacientes recuperados, para poder salir de esta enfermedad. Solamente el 5% serán casos graves, que van a requerir intubación, los cuales el 60 a 80 por ciento perderá la vida y será porque ya llegan en etapas muy tardías a los hospitales, ya con mucho daño pulmonar.

Ante las denuncias de algunos familiares con pacientes que ingresaron al hospital por síntomas leves de fiebre, diarrea, nausea vómito, malestar general, dolor muscular u otros que se han puesto graves y se han muerto por Covid-19, afirma el doctor que es porque aún no estaba el cuadro muy florido o muy grave, pero que si tenían el virus.

Señaló que en el cuerpo de una persona fallecida por Coronavirus Covid-19, el virus aún puede durar hasta 7 días dependiendo de las células del individuo y del calor, la humedad, las circunstancias en que se haya guardado el difunto y que sustancias son las que se le hayan inyectado.