“La esquina del chilaquil” de luto por la pérdida de Doña Chayito.

Todos los Godinez y personas varias que llegamos a probar los sabrosos chilaquiles de doña Chayito en la Condesa, a quien nos dirigíamos cariñosamente asi, estamos de luto, pues en redes sociales se hizo saber su fallecimiento.

Familiares informaron a través de la página de Facebook “La esquina del chilaquil” el desceso de la mujer, de la cual no se reveló las causas que llevaron a esta conclusión.

Hoy se despidió de este mundo una mujer que no tuvo oportunidad de estudiar una carrera una mujer que trabajó desde… Posted by La Esquina del Chilaquil on Wednesday, 13 May 2020

“Hoy se despidió de este mundo una mujer que no tuvo oportunidad de estudiar una carrera ,una mujer que trabajó desde chica y que siempre decía: si vas hacer una tortera, la mejor. Ella es la que creó la esquina del chilaquil y hoy me dejó, pero ya me dejó instrucciones que todo diga igual, el sabor, el sazón y el amor que ella siempre me enseñó y seguirá su esencia de mi patrona. Te amo Chayito“, se lee en la publicación.

Doña Chayito, una mujer emprendedora que se volvió famosa gracias asu esfuerzo y sazón para traer un buen desayuno o comida a los trabajadores de la Condesa en la Ciudad de México. Descance en paz.