Continua la restricción de viajes a EE.UU

El embajador de EE.UU Cristopher Landau informó que la restricción de los viajes no esenciales a su país podría continuar más allá del 19 de mayo, plazo que se había fijado para reestablecer estos traslados.

El mes pasado, los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron cerrar sus fronteras a viajes no esenciales para frenar la propagación del coronavirus.

A message to US citizens in Mexico / Un mensaje a ciudadanos estadounidenses en México pic.twitter.com/1zRXx1iuIg

— Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) May 14, 2020