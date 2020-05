Amenazan con ‘volar’ periódico Reforma por críticas a AMLO

Ciudad de México.- Un hombre que dijo ser integrante del Cártel de Sinaloa advirtió ayer que Reforma “ya sobrepasó la línea” en sus críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador y amenazó con “volar” el edificio del periódico “si no corrige”.

En una llamada recibida en las oficinas de Reforma a las 8:42 horas, la persona, que se identificó como “Diputado federal de Lozoya”, sentenció que el periódico ya no esté “difamando” al presidente.

“Todo el Cártel de Sinaloa está con Andrés Manuel López Obrador”, señaló. “Es en serio: ya están sobrepasando la línea”.

El hombre, con acento bajacaliforniano, reclamó por el video en el sitio web de reforma.com que muestra una línea de tiempo con las declaraciones que hizo AMLO pidiendo tomar con calma el Covid-19 y la evolución de contagios y muertes por el virus en el país.

“Su empresa subió un video denigrando, vaya, casi burlándose del presidente de la República”, exclamó. “Por eso hacemos esta llamada, porque esto que están haciendo ya, ya, sobrepasó la línea”.

El hombre pide pasar su mensaje al Jefe de Redacción, advirtiendo que, si no es así, “vamos a ir a leerle la cartilla”.

“Dígale que no esté difamando al presidente de la República, que no esté traicionando a la Patria porque, si no, las oficinas de ahí de su pinche periódico -así dígaselo- las vamos a volar”, amenaza.

“Nomás dígales lo que le dije: es la última vez que suben algo de él (AMLO). Porque somos priistas”, continuó, alertando antes de colgar que “faltan pocos días”.

El Cártel de Sinaloa era operado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, hoy preso en Estados Unidos.