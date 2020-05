Sin presencia de COVID-19 en Julio Preciado

Like

Luego de que ayer el médico de cabecera trasladara a Julio preciado para realizar pruebas de COVID-19, hoy se ha confirmado que el resultado es negativo para la enfermedad y para Influenza.

A través de un video en sus redes sociales, Julio hizo saber el resultado de sus análisis.

“Recuperándome de la buena noticia. Fue un día bastante largo para mí porque obviamente una prueba de COVID-19 no se da en horas. Todas esas fake news diciendo que soy positivo no eran ciertas por la simple razón que no es posible dar un resultado confiable hasta, por lo menos, 24 horas“, comentó sentado desde un cuarto, donde lo trasladaron después de diagnosticarlo con principios de neumonía y alejarlo del área restringida.

Fue su doctor el que afirmó que Julio Preciado se puso a llorar al saber que no tenía Covid-19, aunque desde el primer momento que entró al hospital se le trató así y estuvo en aislamiento.

“Con el riesgo de un proceso neumónico en un paciente como Julio por ser un paciente vulnerable seguimos las reglas y el protocolo que marca la Secretaría de Salud. Tenemos la obligación de aislar a un paciente hasta que no tenemos un resultado. Yo le quiero dar gracias a Julio por la confianza que ha tenido en todo el equipo del hospital, a la paciencia que nos han tenido“, confió su médico.

