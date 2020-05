Salir del atolladero pandémico, básico

MAESTRO, SALINAS PLIEGO REITERA APOYO Y RESPALDO ABSOLUTO A AMLO

-Disciplina, solidaridad y humanismo es lo que le falta mostrar más seguido, y a Guácalatorre, su títere salinesco (primero con Carlos y luego con Ricardo), un poco de vergüenza y ética periodística. Obrador retiró la canción Amor eterno de su video dedicado a las mamás, porque el permiso era de 24 horas.

Que no se preocupe: todas las madres tienen ese compacto o disco en su casa. Según la Cepal, México será uno de los países más pobres de AL por el Covid-19. ¿Será cierto? -Cepala chin…, pero no es momento de pronósticos catastrofistas, primero hay que salir del atolladero pandémico. Jaime Bonilla respeta la decisión de la SCJN, pero no está de acuerdo.

Que se dedique a trazar un plan exprés para entregar buenas cuentas al concluir su segundo año de mandato: norma que nace torcida, nunca su ley endereza. La Casa Blanca exige a empleados entrar con mascarilla, menos a Trump y Pence.

Ellos llevan su propia mascarilla: la de la deshumanización y el valemadrismo hacia el pueblo estadounidense. China lanzó su moneda virtual RMB que sustituirá al dólar en algunas transacciones.

De ahí el coraje de Donald al acusar obstinadamente al gigante asiático de dejar escapar la Covid- 19 de un laboratorio de Wuhan. Gurú, ¿la frase del día? -Cubrebocas cerrado y ojo abierto…