No le quisieron atender en un autoservicio sin auto; vuelve con un “auto”

No le quisieron atender en un autoservicio sin auto; vuelve con un...

No cabe duda que el ingenio mexicano no tiene límites; si ve un problema, también vislumbra una descabellada pero eficiente solución. En Tamaulipas,un hombre se vio detenido momentáneamente al no poder ser atendido por un autoservicio, volviendo al lugar montado en un carrito de juguete.

La cadena de pizzas “Little Caesar” tuvo que cerrar por el COVID-19, teniendo solo como alternativa su “drive-thru”, que les permite a las personas ordenar y recibir el pedido a través de la ventanilla para vehículos, con la condición de ir dentro de un vehículo.

Un hombre, teniendo mucho antojo por una pizza del lugar tuvo que retirarse, pues no cumplía con la condición para poder ser atendido. Frustrado pero no derrotado, volvió para cumplir su objetivo sobre un carrito de juguete, probablemente perteneciente a su hijo/a. Esta vez, los empleados no pudieron rechazar su pedido.

Se niegan a venderle pizza en el autoservicio por no ir en coche, se va y regresa así 😁 https://t.co/YeSBmVa2hx pic.twitter.com/AEgjlQwwKD — RT en Español (@ActualidadRT) May 13, 2020

