No apostamos a la discordia

Semáforo de 4 colores: “Ya se ve la luz al final del túnel” ¡Vamos a salir! De manera gradual, ordenada y cauta

Por: JUAN R. HERNÁNDEZ

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el plan de reanudación de la vida nacional, con lo que se da arranque a la “nueva normalidad” que abarcará las actividades sociales, económicas y educativas; se realizará en forma ordenada, dijo.

Agregó que este plan de reactivación fue consensado en lo general entre la 4T, las secretarías y los gobiernos estatales, en donde su aplicación será voluntaria “también se admite la discrepancia, el derecho a disentir”.

“Es importante que mantengamos la postura de no imponer nada. Que no haya medidas coercitivas, como se decidió desde el principio. La apuesta es a la responsabilidad de nuestro pueblo y ha quedado de manifiesto que el pueblo de México es mayor de edad, responsable, muy consciente y participativo. Estamos en un momento estelar de la democracia, por eso en esta etapa no vamos a variar. Nada por la fuerza; todo por la razón y el derecho”, enfatizó.

“Este plan es de aplicación voluntaria, primero confiando en la responsabilidad de la gente también garantizando las libertades. Si hay una autoridad municipal, estatal, que de acuerdo a las características propias de cada región, de cada estado, decide que no va a acatar este plan, no habrá controversia. No nos pelearemos, ni dividiremos. No apostaremos a la separación”, aseveró el jefe del Ejecutivo.

Durante el diálogo circular que se realizó en Palacio Nacional, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, fue la encargada de anunciar este plan, el cual detalló, consta de tres etapas, mismas que deben seguirse de manera gradual, ordenada y cauta para así “alcanzar nuestros objetivos planteados”.

La funcionaria federal señaló que este plan de re apertura inicia a partir del 1 de junio, que es cuando se termina la jornada de Sana Distancia, aunque el 18 de mayo comienzan actividades laborales esenciales como construcción, minería y fabricación de transporte en municipios que no tengan casos de Covid-19.