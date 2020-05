México tiene sed de venganza

Mientras Felipe Calderón sigue jugándole al “troll” en redes sociales hoy podemos entender su desesperación por tener un partido político que le brinde “fuero” por algunos años ante la sarta de información que está saliendo a la luz en su contra. Olga Wornat, periodista argentina que radicó en nuestro país durante muchos años; fue la encargada de investigar a Felipe Calderón y hoy después de haber sido amenazada de muerte para abandonar México reapareció en entrevistas contundentes que ponen a temblar al expresidente.

Olga estuvo a punto de publicar un libro llamado “Felipe el Oscuro” donde por medio de entrevistas a familiares cercanos del ex presidente y gente allegada relató cómo fue su sexenio. Donde la oscuridad y los nexos más oscuros eran constantes para colgarse del poder que tarde o temprano perdería. El sexenio de Felipe Calderón se caracterizó por el precio tan alto que pagaron decenas de periodistas que perdieron la vida, algunos funcionarios que murieron en “accidentes aéreos” y la famosa guerra contra el narco que cobró la vida de miles de inocentes.

Hace unas semanas AMLO aseguró en conferencia que hasta el momento no existe ningún tipo de denuncia en contra de ningún expresidente por parte de Gobierno a lo que me pregunto todos los días… ¿Qué es necesario para que esto suceda? Gobierno Federal no quiere macharse las manos ante las acusaciones que van poco a poco saliendo a la luz y en su lugar quiero suponer, se respalda con el Gobierno de Estados Unidos acorralar a Felipín vía la detención de García Luna.

El cinismo de Felipe Calderón no tiene límites y aunque salgan videos o declaraciones que dejen mal parado al ex presidente aún hay algunos incautos que le prenden velas como si fuera un santo.