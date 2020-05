Influencer llora ante la pandemia del COVID-19, la dejó sin dinero y “no tiene otro talento”

Es bien sabido que algunas personas son buenas para ciertas cosas, y en otras son un total fiasco. Pero si de esas hablamos, no hay escusa para no poder aprender nuevos oficios o descubrir nuevas pasiones. Así Billie Beever, una mujer australiana que se gana la vida vendiendo fotos eróticas en su página de Internet, llora ante un video subido en sus redes sociales donde explica que el Coronavirus le arruinó la vida.

El video, subido a sus redes gracias a la baja en sus ventas, explica que ella “no tiene otro talento” y por ende no tiene dinero para pagar la renta y pagar otras cuentas.

“No tengo otro talento. No tengo nada más. No sé bailar, no sé cantar, no puedo hacer nada”, comentó en el video.

“Solo quiero que todo vuelva a la normalidad para que la gente siga suscribiéndose”, terminó Billie.

Evidentemente las críticas ante su postura no se hicieron esperar, donde algunos de manera amable le reiteraban que “Get a temp friking job maybe” (conseguir un maldito trabajo temporal, tal vez) o se mofaban de considerar el desnudarse como un talento.

