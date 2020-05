Fraude por compra-venta de autos aumenta por contingencia

Hugo Hernández

El confinamiento por la contingencia sanitaria ha hecho que los delitos se modifiquen en la Ciudad de México, pues ahora los criminales utilizan el Internet para defraudar a quienes buscan vender o comprar un automóvil en las diferentes plataformas digitales.

De acuerdo al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia Ciudad de México, en lo que va del año se han recibido 56 reportes de personas que han sido defraudadas a la hora de comprar o vender un auto principalmente en Mercado Libre o Segunda Mano, pero durante la cuarentena la situación ha empeorado.

Para Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano, en el contexto de la epidemia por Covid-19 y el consecuente aislamiento, ha ocurrido un fenómeno de ‘desplazamiento delictivo’, es decir, ahora que hay pocas personas en las calles los delincuentes tienen que buscar otras formas.

“En una situación como esta, al espacio donde se desplazan los delincuentes es al fraude y la extorsión”, explica en entrevista Guerrero Chiprés.

Arturo, joven de 23 años, anunció su camioneta por Mercado Libre, Segunda Mano y Facebook para venderla, en la alcaldía Iztapalapa. Una persona de nombre Eduardo lo contactó y de inmediato le hizo el depósito por 107 mil pesos, aunque el banco le confirmó que efectivamente aparecía el dinero, no pasaría hasta el otro día porque era de otro banco.

Nueve de cada 10 personas que anuncian un automóvil, ya sea en Segunda Mano o en Mercado Libre, los defraudadores les ofrecen casi de inmediato, posterior al primer contacto, la compra de su unidad sin importar el precio, detalló Salvador Guerrero.

Pero a la hora de entregar la unidad, no se presentó el supuesto comprador sino un hombre y una mujer para revisarla y llevarse la camioneta con todo y documentos. “Al darme cuenta que mi cuenta está en ceros, me cominiqué con la persona que le vendí la camioneta y me dice que es un fraude, y que si la quiero de vuelta tengo que depositarle 8 mil pesos”, relató el afectado.

De las 56 llamadas que ha recibido de enero a la fecha el Consejo Ciudadano, la alcaldía Coyoacán encabeza la lista con un 20.5%; Iztapalapa con 20.5%; y Cuauhtémoc registra el 11.4 por ciento.