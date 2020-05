Detienen a enfermera por decirle a policías que guardaran Susana Distancia

Por: Mario López

En el municipio de ECATEPEC policías municipales detuvieron a una mujer enfermera, de 50 años de edad, identificada como María Teresa Muñoz, quien les pidió a los agentes que estaban sin cubrebocas dentro de un local de comida, localizado sobre la calle Montes Himalaya, en la colonia Jardines de Morelos sección Montes, que guardaran la sana distancia para evitar contagios de COVID-19, pero como la fémina los estaba grabando, los agentes municipales se fueron contra ella y al intentar arrebatarle su teléfono celular resultó golpeada, y, una vez sujeta, ella para defenderse mordió a una agente, lo que fue motivo para llevársela detenida ante la oposición de vecinos del lugar. Por su parte los guardianes del orden aseguran que se encontraban comprando alimentos para llevar. Y al respecto nos surgen preguntas que nos lleva a la reflexión: ¿Qué mujer? o ¿Quién en su sano juicio se acerca a un grupo de policías para grabarlos con su celular nada más por que sí? ¿Quién se atreve a morderlos sin ningún motivo? Lo anterior, un claro abuso de autoridad sin más ni más. Un caso contrario sucedió en el municipio de NEZAHUALCOYOTL, donde YASEMIR, un niño de nueves años, detuvo a una patrulla para entregarlas a los policías (un hombre y una mujer) una carta que él mismo escribió para agradecerles por lo que hacen en esta contingencia sanitaria “por ayudar a las personas a no enfermarse, sinceramente espero que no les pase nada realizando su trabajo…”. En la localidad de NAUCALPAN fue localizado un ataúd vacío y flotando en el canal de Río Hondo, sobre avenida de Las Torre, a la altura de la colonia San Luis Tlatilco. También en NAUCALPAN un particular denunció que en el centro de adopción “SALVANDO EN NAUCALPAN” tienen a su perro y le niegan su paradero, por lo que pide a las autoridades correspondientes intervengan e investiguen este lugar, así como el origen o forma de cómo adquieren las mascotas que supuestamente dan en adopción.