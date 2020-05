Sigue luchando por su salud

Like

A casi dos semanas de que el cantante Yoshio fue internado en el hospital Xoco por haber contraído Covid-19, sus familiares, amigos y fans no han dejado de ver por su salud. En entrevista con Gustavo Adolfo Infante en el programa De primera mano, Marcela, esposa del cantante, compartió.

“Estamos igual, está grabe, muy grabe… Acabo de tener la llamada con la doctora, porque me da el parte médico cada 24 horas. Estamos igual que el primer día, no hay un avance. Me solicitaron dos medicamentos el sábado, dificilísimos, de verdad esto es misión imposible. El primero lo pude conseguir con algunos amigos que están en farmacéutica, que era una dosis de tres ámpulas (30 mil pesos de costo), se las conseguí y se las aplicaron”.

Agregó. “Tenemos que esperar 48 horas para ver si funcionaban, si es así tendré que dar otra dosis. No hubo ningún avance, ahora estoy enfocada en conseguir el segundo medicamento. Que es una medicina que acaban de aprobar para Covid-19, pero no hay en México. El medicamento es carísimo y cuesta alrededor de 400 mil pesos y que además no es fácil que te la vendan”.

Marcela no se ha despegado un solo momento. “Desde el sábado estoy viendo que lo apoyen, pero todo lleva un protocolo. Yo pedí la posibilidad de trasladar a Yoshio a Nutrición, y me dijo la doctora que esa no es una opción por la gravedad en la que está, habría que desentubar y luego meterle otro tubo, pero en el traslado se puede morir”.

Siguen buscando el medicamento. “Entonces estamos viendo con las instituciones del país si podemos meterlo en un nuevo protocolo. Estoy reuniendo toda la información. Hay una posibilidad de que este laboratorio de Estados Unidos con oficinas en México, aunque no hay medicamento aquí, pueda empezar con el trámite para conseguir el medicamento adecuado”, dijo Marcela, quien ya cumplió 12 días de vivir en esta pesadilla.