Mercado Portales, de alto riesgo

Se difundió la noticia sobre el contagio de al menos 10 locatarios y la muerte de cinco personas

CIUDAD DE MÉXICO.– Ante los rumores sobre un posible brote de contagios por Covid-19 en el famoso Mercado de Portales, en la alcaldía Benito Juárez, algunos locatarios dijeron desconocer el tema y muchos, incluso, decidieron cerrar su puesto desde hace 30 días sobre todo por la falta de clientes.

Felipe vende frutas desde hace 20 años en el conocido Mercado Portales, donde hace unos días se difundió la noticia sobre el contagio de al menos 10 locatarios a causa del Covid-19, e incluso se reportó la muerte de

cinco personas, pero él decidió hace 30 días bajar la cortina y no arriesgar a su familia.

“Por lo menos hace 30 días cerré, porque no había gente. Además, el que me lleva la fruta viene de la Central de Abasto y me dijo que ya no iría a llevar más mercancía, pues los contagios del coronavirus ahí sí eran muchos”, declaró a este medio.

A decir de otros locatarios consultados por Diario BASTA, la alcaldía Benito Juárez acudió hace más de una semana a sanitizar los locales y establecimientos del Mercado Portales y les comentaron a los vendedores que en los próximos días iban a cerrar.

“Nos dijeron que nosotros teníamos que hacernos cargo de la limpieza de nuestro mercado y que en los siguientes días se iba a cerrar, pero nunca vinieron. Ahora el rumor es fuerte, aunque la verdad yo no he visto a nadie enfermo”, señaló el testimonio.