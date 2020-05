Horóscopos de Yamarash para este miércoles 13 de mayo

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que hay luna menguante en Acuario, usa feromonas para despertar pasiones.

ARIES

(marzo21/abril20)

Confía en que el tiempo avanza en modo constante ante el infinito distingue del presente al futuro para que no estés en una ilusión. Se entrelaza tu pensamiento con tu entorno para manipular las circunstancias.

TAURO

(abril21/mayo21)

Pon atención a los sueños tienen una revelación. Un suspiro despierta el interés por eso persona que tanto te gusta. Los estereotipos limitan nuevas amistades, date la oportunidad de conocer a las personas.

GÉMINIS

(mayo22/junio20)

Examina como te has sentido para enfrentar esas emisiones que te mortifica. La presencia de Plutón genera una ambiciosa personalidad que te ayuda a no claudicar. Los planes son la base encaminarse a lograr todo lo que te propones.

CÁNCER

(Junio21/julio22)

Estar convencido de que podrás vencer todo improvisto genera las mejores condiciones para hacerlo. Una estrella impacta con intuición para prevenir en los peligros. Sigue conservando la higiene para disipar contagios.

LEO

(julio23/agosto22)

Si te relajas confiando en la voluntad divina todo saldrá bien. Un detalle importa más de lo que crees, ponle atención. Calma esos enojos o abran enfrentamientos y riñas. El pasar de los días te acerca a librar la contingencia, no desesperes o vas arruinar tus planes.

VIRGO

(agosto23/septiembre22)

Un flechazo te enamora y te hace andar cursi. No te pierdas detalles para estar informado de los factores externos que debes enfrentar. El motivo primordial es tu felicidad no dudes en hacer lo que tanto deseas.

LIBRA

(septiembre23/octubre22)

No deben haber secretos habiendo buena comunicación reafirma los vínculos de pareja. El poder ayudar alguien más regresa la dádiva traducida en DHARMA. El entorno debe despejarse de contagios para asistir a eventos públicos, mantén la sana distancia.

ESCORPIO

(octubre23/noviembre21)

El universo define tu personalidad, agrega buenos hábitos para ser una persona con educación. Podrás sentir que el tiempo esta desperdiciado pero solo dependerá de los límites que tu mismo contemplas.

SAGITARIO

(noviembre22/diciembre21)

Algunos detalles te cuesta entender solo debes de poner tu visión receptiva para comprender lo que está sucediendo. Va a propiciar un impulso para salir de gastos y deudas. Se renueva tu energía para estar en la mejor disposición.

CAPRICORNIO

(diciembre22/enero20)

No te desesperes o no llegará el momento crucial para estar en el mejor momento. No divagues demasiado y define lo que sientes. Un momento lindo hace que te olvides de los detalles difícile.

ACUARIO

(enero21/febrero19)

Es justo lo que tenías que aprender para no ser tan frágil. Todo lo malo está por terminar dale la vuelta soltando el pasado. Tu manera de actuar será un ejemplo para los que están a tu alrededor.

PISCIS

(febrero20/marzo20)

Un grito de alegría será el imán que atrae puras bendiciones. La manera de expresar tus diferencias cuentan para ser tomado en cuenta. Intercambia ideas para cultivar la mente. Los caminos del trabajo te llegan aprovéchalo venciendo la flojera.