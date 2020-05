FCH y Libaciones rete fáciles…

MAESTRO, LA SCJN VOTÓ Y BONILLA GOBERNARÁ SÓLO DOS AÑOS

-SCJN significa: Sí Corrigieron: Jaime Nulificado. Según documentos desclasificados, Medina Mora, procurador con Calderón, supo de Rápido y Furioso.

Mientras que su patrón exterminaba Rápido y Furiosamente botellas de ron blanco, sin darse cuenta de eso ni de los nexos El Chapo-El Mayo-García Luna, y bosquejando su libro Libaciones rete fáciles (digo Decisiones difíciles)… The New York Times, The Wall Street Journal y El País aseguran que aquí se subestiman los contagios y muertes por Covid-19.

¿Y sí llevan bien las cuentas de sus respectivos países?.. Porque eso de ver la paja en el ojo ajeno y no en el propio… Ramírez Cuéllar acusó al embajador Landau de presionar a México para reanudar actividades.

Es una decisión muy nuestra: si Christopher continúa con sus impertinencias, que lo declaren non grato y para afuera. Trump reviró que con la influenza H1N1, Obama obtuvo “marcas y encuestas malas”.

Ni tan malas: esa gripe contagió a 90 mil estadounidenses y mató a 2,100; en cambio el Coronavirus y la tardía reacción de Donald llevan más de un millón 300 mil infectados y 80 mil decesos.

El Indepo hará el 17 en Los Pinos la tercera subasta de bienes incautados, por 78.7 mdp. -Y el gobierno nada que ordena devolverle a la Cooperativa Excélsior lo robado… Gurú, ¿la frase del día? -Quitarse el cubreboca, sólo para la sopa…