Sorpresa de Bad Bunny este 10 de mayo con nuevo disco

Menos de 3 meses después del lanzamiento de su último disco, el rapero puertorriqueño Bad Bunny ha sorprendido el 10 de mayo a sus seguidores con el nuevo álbum titulado ‘Las que no iban a salir’, que cuenta con 10 canciones.

La obra incluye colaboraciones con estrellas como Don Omar, Jhay Cortez, Nicky Jam, Yandel y Zion y Lennox.

La noticia provocó una fuerte reacción de sus fanáticos, que recurrieron a las redes sociales para expresar sus emociones.

Cuando Bad Bunny dijo "y aunque muera de ganas no podemos vernos, eh, un día sí un día no, eso no es tenernos" Bro, I really fell that pic.twitter.com/9TBzD4XDKn

— Diego (@arrobaMolina) May 10, 2020