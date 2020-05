“No me quiero casar otra vez pero sí quiero tener un hijo…”: Alfredo Adame

Alfredo Adame, después de tantos disgustos que has tenido en tus matrimonios, ¿te gustaría volverte a casar y tener un hijo?

“No me he cerrado al amor aunque me han salido tres esposas muy malas y una relación amorosa pésima pero no le tengo miedo al amor, ya aparecerá una buena mujer con la que me entienda y si no, tampoco pasa nada, créeme. Ahora la moda es estar soltero y yo disfruto en verdad mucho mi soledad. Yo por mí, promovería una ley que diga que el contrato matrimonial es por 5 años y solo si ambos se ponen de acuerdo, al finalizar esos 5 años, vuelven a firmar un contrato por otros 5 y así sucesivamente”.

¿Cuando vas a perdonar a Mary Paz Banquells y hablar bonito de ella que te dio tres hijos?

“No la voy a perdonar nunca, lo más que puede pasar es que en mi vida la vuelva a mencionar y ya lo estoy logrando pero tener tres hijos no es salvoconducto ni es la tierra que tapa el hoyo de todas sus bajezas, actos ruines, perversos y malvados. Me divorcié de la mamá por perversa, malvada, sin escrúpulos y aguanté durante 22 años su familia, gente sucia, gente cochina que me robaron”.

¿Te vas a disculpar algún día con tu expareja, Diana Golden como te lo ha pedido?

“Diana Golden anda mal de la cabeza, las drogas destruyen las neuronas y la exhibí porque empezó a fastidiar otra vez, burlándose de mí y queriéndome humillar, ya van tres veces que lo hace y 3 que le doy tres nalgadas y no entiende. Dice que ganó el amparo cuando yo se lo gané, lo que pasa es que ahorita con el Coronavirus están cerrados los juzgados”.

¿Tu papá era bien macho?

“No, nunca dije que mi papá era bien macho, mi papá era un hombre perfecto, un hombre increíble, culto, no fumaba, no tomaba,decente, educado, trabajador, que fue lo que yo heredé de él”.

¿Y lo guapo también lo heredaste de él?

“Mi papá era un hombre extremadamente guapo y ese fue uno de los problemas con mi mamá pues se ponía celosa pero siempre fue un hombre hecho y derecho en toda la extensión de la palabra”.

¿Por qué no quieres ver a tu hijo Diego?

“La biblia dice honraras a tu padre y a tu madre y los hijos no se deben meter en los divorcios de sus papás, yo no lo hice cuando los míos se divorciaron, yo a Diego le di cariño, amor, respeto, nunca lo ofendí, nunca le pegué, era mi compañero de hobbies y el que más compartía conmigo pero cuando cumplió 17 años me desafiaba, quería ocupar el lugar del papá en la casa y eso nunca se podrá pero si viene a mi casa, me da un abrazo y me dice: ‘Papá, te quiero’ le contestó con otro te quiero y se acabó el asunto”, comentó el talentoso actor y conductor, Alfredo Adame, que vive muy tranquilo la cuarentena.