La justicia es lenta pero segura o cómo un hombre recuperó su motocicleta 27 años después

A Jonathan Huginski le robaron su motocicleta hace 27 años. Como todo ciudadano fue a reportar el acto, sin esperar que su resolución se daría hasta mucho tiempo después, exactamente 27 años después.

Casi tres décadas después, la Policía de Hartford notificó a Huginski, el pasado 30 de abril, que su motocicleta fue encontrada durante una redada el verano pasado en uno de los parques de la ciudad. Al verificar los números de serie con la base de datos de la Oficina Nacional de Delitos de Seguros, los agentes encontraron el nombre de Huginski en relación con el caso de la Kawasaki, que figuraba como robada en 1993, reporta WVIT.

El hombre se la compró mientras estudiaba en una escuela de la ciudad de Waterbury (Connecticut, EE.UU.), pero un mes después de tenerla, sufrió un accidente y se rompió una muñeca. Cuando salió del hospital, descubrió que su Kawasaki había desaparecido.

Twenty-seven (27) years ago this man had his dirt bike stolen. Today, HPD notified him that we had located it tearing through Bushnell Park. Reunited after 27 years. pic.twitter.com/7tMweMIe2J

— Hartford Police CT (@HartfordPolice) April 30, 2020