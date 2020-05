Galán de encerrados

SE UNE AL ELENCO DE ESTA COMEDIA VIRTUAL QUE FUE GRABADA CON CELULARES Y DESDE CASA

Jonathan Islas se une al elenco estelar de la serie web Encerrados, una historia escrita en casa, producción entre México y España que el público puede disfrutar en el canal de YouTube de Inwoo Films.

“Desde que me llegó el guión me encantó la historia y acepté. Han formado un buen elenco. Es una excelente oportunidad para hacer lo que más que me gusta, actuar, y más trabajando en plena pandemia desde mi casa”, dijo el actor en exclusiva para Grupo Cantón. Además agregó. “Esta cuarentena me tiene muy ocupado trabajando en esta serie original producida por Juan Carlos Ramírez. La serie la pueden disfrutar por el canal de YouTube de Inwoo Films”, señaló Islas.

La serie es producida por Juan Carlos Ramírez para Inwoo Films, consta de 40 episodios de 5 minutos y fue creada para ser distribuida a través de internet o streaming, grabado en formato 5k por medio de celulares, cámaras web y más.