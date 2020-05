Estrena tercera temporada

Like

EL PROGRAMA SIN LÍMITES DE ENTREVISTAS POR YOUTUBE INICIARÁ CON NUEVOS CAPÍTULOS A PARTIR DE ESTE VIERNES

En esta cuarentena llega la tercera temporada del programa Al Tiempo Perfecto, el cual pasa por YouTube todos los viernes y en donde existe un acercamiento con distintas celebridades de manera íntima y divertida. En exclusiva para Grupo Cantón, el conductor, Alan Raamreey dio los detalles.

“Estoy emocionado porque ya llevo 10 años en la conducción y ahora trabajar en la plataforma digital me hace muy feliz. La verdad es que es un regalo para mí que la gente me siga; vamos a entrar a la tercera temporada de Al Tiempo Perfecto. Es un programa que no tiene límite. Este viernes estrenamos la nueva temporada, estaremos abriendo con el tema Poperísimo, en donde nos acompañarán Los Hijos de Sánchez, Cox y Raggazzi”.