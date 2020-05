El Presidente sí solicitó permiso

EL ALBACEA DE LOS HEREDEROS DE JUAN GABRIEL, DICE QUE ESTE ES UN HECHO SIN PRECEDENTES

Por: JESÚS GALLEGOS

El presidente López Obrador solicitó permiso a representantes de los herederos de Juan Gabriel, para usar la canción “Amor Eterno”, como marco musical del mensaje que dieron él y su esposa a las madres, con motivo de celebrar su día.

En entrevista con el licenciado Guillermo Pous, albacea de los bienes de la familia Aguilera, nos habló de este trámite, que él considera inédito: “El viernes 8 de mayo, el presidente, dio el aviso que quería utilizar esta pieza como parte de su felicitación del Día de las Madres, en el mensaje que iba a enviar con su esposa”, comentó.

Continúa el licenciado Pous. “Entró en contacto con nosotros, la doctora Lucina Jiménez, directora de Bellas Artes, y el director jurídico del derecho de autor Marco Antonio Morales, para pedir la autorización de ‘Amor Eterno’ para formar parte del marco musical del mensaje del presidente a las madres”.

Añade el licenciado. “Entre ambos gestionaron esta licencia y yo, en conjunto con el editor musical, la compañía discográfica y la Sociedad de Autores y Compositores de Música, coincidimos que valía la pena por el tributo que se le rendía a Alberto, en un día tan especial, por la difusión que iba a tener, valía la pena dar la autorización, además de manera gratuita”.

El señor Pous, resalta un hecho. “Lo más importante, y que además es un parte aguas, el precedente que se deja en donde la máxima institución que representa nuestro país, que es el ejecutivo federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hace un pleno reconocimiento a los derechos de autor y derechos conexos al pedir la autorización antes de utilizar ‘Amor Eterno’, es decir, ese reconocimiento, me parece que jamás había existido de político alguno o de postulante alguno porque acostumbraban utilizar las canciones para sus campañas o durante su proselitismo, como diputados o senadores o gobernadores, y decían que como no había un lucro, que efectivamente sí lo hay, no tenían porque pedir permiso. Me parece que esto es lo más rescatable de todo”, finalizó el licenciado Pous.