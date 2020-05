Regreso seguro…

EL PORTERO DEL AMÉRICA HACE UN LLAMADO A LA LIGA MX Y A LAS AUTORIDADES PARA ARMAR UN PLAN QUE PRIORICE LA SALUD DE TODOS

Ciudad de México.- Era el turno de Francisco Guillermo Ochoa, y él estaba ahí, del otro lado del monitor, con la jefa de prensa (Ana Barreda) fungiendo como la moderadora de otra videoconferencia. Es lo que hay, y así tiene que ser el acercamiento con los deportistas.

Y precisamente en momentos de reflexión, de encierro, porque seguramente ahora lo son para todos, el portero del América, ante el cuestionamiento de qué le diría al mismo Memo que se fue hace nueve años a Europa, respondió de forma emotiva.

“¿Qué le diría? Que disfrutara cada momento, que no se presionara tanto, que no se agobiara tanto, que no fuera tan duro conmigo mismo, que me exigiera lo justo.

“Porque le diría que las cosas salieron bien, que tendría buenos recuerdos, que va a pasar buenos momentos, que va a sufrir, que va a reír, que va a llorar, y que al final del día será una grata experiencia”.

Sin embargo, y dejando de lado las añoranzas o aventuras pasadas, la actualidad dicta que hoy el mundo vive un cambio por la pandemia que lo azota y, precisamente por el entorno, y refiriéndose a la vuelta de la Liga MX, Ochoa fue enfático al pedir que ésta se dé cumpliendo con los protocolos que aseguren el bienestar de todos. “De entrada los clubes buscarían la forma de encontrar ese distanciamiento, porque de nada sirve que nos cuidemos ahorita; porque sí creo que la Federación (Mexicana de Futbol), junto con el gobierno, deben tener los cuidados adecuados, y a todos realizarnos las pruebas necesarias antes de cada concentración, cada semana, como se hace en Alemania o en España, porque también nosotros estamos expuestos y no sería válido que nos expongan solamente por regresar a jugar futbol”, mencionó, al tiempo de sugerir que, en caso de que no sientan seguridad, los mismos futbolistas sean quienes levanten la voz para que todo se haga bajo las medidas sanitarias idóneas.

“Espero que lo hagan (las autoridades), porque sí sería algo importante, y si no lo hacen yo creo que tendría que haber un llamado de nosotros los jugadores para pedir que lo hagan. Al final de cuentas los futbolistas somos personas y tenemos familia, y también queremos cuidar a nuestras familias, a nuestra gente”.