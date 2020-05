Taylor Swift estrenará su concierto ‘City of Lover’ de manera digital

Ciudad de México.- Taylor Swift anunció el lanzamiento de su concierto City of Lover, celebrado en París el año pasado ante 2000 fans de 37 países; es uno de los primeros conciertos de presentación de su último álbum de estudio ‘Lover’.

El concierto se emitirá el próximo 17 de mayo en ABC en un especial de una hora de duración y tan solo unas horas después estará disponible en las plataformas de streaming Disney+ y Hulu.

Excited to announce the City of Lover Concert! We filmed my show in Paris in September and thought it’d be fun to share it with you 😄May 17 at 10p ET on @abcnetwork and available the next day on @hulu and @disneyplus! #TaylorSwiftCityOfLover pic.twitter.com/7B3ky0rO5B

— Taylor Swift (@taylorswift13) May 8, 2020