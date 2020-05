Netflix nos quiere transar

EL CHAPUCERO

NACHO RODRÍGUEZ

@NachoRgz

Ayer, Netflix anunció por correos y en su propia plataforma que a partir de junio va a aumentar su suscripción en México por la entrada en vigor de la miscelánea fiscal, que los obliga a cobrar el IVA a sus clientes. Este aumento de precios sería el segundo del año, recordando que hace unos meses, un poco antes del COVID, también actualizó sus suscripciones a nivel mundial. Este anuncio acabó, evidentemente, en que los bots de Borolas se rasgaran las vestiduras señalando que este era un “nuevo impuesto digital”, cuando en realidad es únicamente obligar a Netflix y demás plataformas digitales a cumplir con sus contribuciones como todos.

Sin embargo, la trampa se registra en que Netflix, aunque anuncia que va a cobrar el IVA, no va a dar facturas a sus contribuyentes, lo cual viola por completo la ley fiscal mexicana. Y es que el IVA, siendo un impuesto neutral, es sujeto de ser acreditado por contribuyentes que pidan facturas. En otras palabras, la mayoría de contribuyentes pueden deducir al 100% el costo de las suscripciones de Netflix, pero solo si la plataforma emite un CFDI. Pero ante esta negativa, Netflix cobraría el IVA pero no lo trasladaría a otros constribuyentes y como no emitiría CFDI, tampoco lo enteraría al SAT. En otras palabras, se lo quedaría al 100%. Sería, pues, un gigantesco fraude fiscal, que lo peor es que no se podría castigar porque Netflix no tiene dirección fiscal en nuestro territorio. En ese tenor, veremos qué hacen el SAT y el IFT sobre Netflix, que se prepara a defraudar con millones de pesos a los mexicanos a través de un IVA que cobrará pero no pagará al fisco. De los castigos y sanciones a Netflix, se sentará un precedente para todas las demás plataformas de Internet que cobran miles de millones de pesos a clientes mexicanos y no pagan ningún centavo al SAT.