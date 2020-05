Horóscopos de Yamarash para este viernes 8 de mayo

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que hay luna creciente en Escorpio, usa cuarzo blanco para que te vaya bien.

ARIES

(marzo21/abril20)

Una señal te conduce a congeniar con química, una buena platica será le que detiene todo. Deja fluir tu energía luminosa para solo atrae progreso. Tus capacidades serán la clave para superar malas rachas.

TAURO

(abril21/mayo21)

No te limites solo en desear debes perseguir tu anhelo. Replantea las prioridades para no detenerte avanzar lento, pero seguro. Muestra la comprensión que tienes a los factores externos no descuidando medidas de prevención ante la contingencia.

GÉMINIS

(mayo22/junio20)

Saturno impacta en las vibraciones para sacar adelante el sustento. Modifica el comportamiento más educado para hacer más atractiva tu personalidad. No desafíes la sana distancia o te vas a lamentar.

CÁNCER

(Junio21/julio22)

Asegura de sentirte tranquilo para que todo se vaya dando. Los momentos de meditación te ayuda a despertar la conciencia. Aumenta tus actividades no dejes que la flojera te domine. Motívate a conquistar a esa persona que tanto te gusta.

LEO

(julio23/agosto22)

Sigue invirtiendo en tu apariencia es dar a notar todo el amor propio. Una interacción virtual será la química para conservar los vínculos sentimentales. Desahoga las preocupaciones concentrando solo tu atención en construir.

VIRGO

(agosto23/septiembre22)

Alguna información no es verídica debes comprobar bien la fuente para no caer en confusiones. El impacto del universo te dota de habilidad mental para agregar más conocimientos.

LIBRA

(septiembre23/octubre22)

Una estrella llena de esperanza tu ser para hacer frente a toda situación. Estar activo ayuda a generar vibras de abundancia. Las emociones se disparan por que alguien te hace sentir especial.

ESCORPIO

(octubre23/noviembre21)

Se llena tu sendero de impacto de luz para seguir generando ingresos de dinero. Absuelve las dudas definiendo lo que sientes. El tiempo influye en el entorno para darte una gran lección.

SAGITARIO

(noviembre22/diciembre21)

Toma en cuenta que cooperar hace posible una buena relación con la pareja. Tendrás lo que tanto esperas solo espera un poco más. Una riña pondrá a prueba tu tolerancia.

CAPRICORNIO

(diciembre22/enero20)

Los ingresos parecen insuficientes, solo si sabes administrar hará que te rinda. Despega de tu zona de confort y arriesga en trabajar en internet, estás propenso a ganar.

ACUARIO

(enero21/febrero19)

La peor sombra de la derrota es no confiar en ti. No es momento para idealizar si no para vivir la realidad. Un ajuste a tus ingresos pone a prueba tu habilidad para subsistir.

PISCIS

(febrero20/marzo20)

Será detonante para hacerte feliz la correspondencia de esa persona amada. El prestarte para prevenir con aislamiento en lugares público ayuda a mantenerte sano.