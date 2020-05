Exigen apoyo para tianguistas de Iztapalapa

Hugo Hernández

El diputado local del PRD, Jorge Gaviño solicitó a los funcionarios del Gobierno capitalino atiendan los llamados de comerciantes ambulantes y tianguistas para que se les destinen apoyos, después que se determinará la prohibición de la instalación de comercios en calles de la alcaldía Iztapalapa.

Indicó que en Iztapalapa se les ha prometido a los comerciates un préstamo de seis mil pesos, sin embargo, las autoridades de la demarcación no han dado detalles de dónde van a sacar el dinero para 100 mil familias de tianguistas, pues no son bancos. Añadió que cada alcaldía tiene recursos en el Capítulo 4000, para otorgar apoyos a fondo perdido, pero al no haber claridad es urgente que se platique el asunto con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.

El legislador también urgió a que se diseñe con las autoridades de la ciudad un sistema de abasto alterno de víveres para cada alcaldía, pues, explicó, en el caso de los habiantes de Iztapalapa, acuden a los tianguis a surtirse de frutas y verduras, y sin estos tendrán que ir a otros centros de comercio, que ofrecen los productos al doble del precio.