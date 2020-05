Defienden a sus hijos con todo

Like

ESTAS GUERRERAS DEL MUNDO DEL ESPECTÁCULO SE DEJAN LA PIEL POR EL BIENESTAR DE SUS PEQUEÑOS

Por: ANTONIO CONTRERAS

Son muchas las celebridades que han batallado por la custodia de sus hijos, esta situación no es sólo complicada con los padres sino también por los pequeños, que se ven envueltos en este drama. Para ellas no hay nada más importante que sus retoños, pues les tienen un amor incondicional. En BASTA! te pasamos un repaso de los casos más polémicos.

NATÁLIA SUBTIL

La modelo brasileña ha estado peleando en el juzgado con el papá de su hija, Segio Mayer Jr, porque afirma que el artista no le da ni para los pañales. Por eso ella se ha visto en la necesidad de posar para Playboy y sacar sencillos, para llevar dinero a la casa y mantener su pequeña.

MARJORIE DE SOUSA

La venezolana de raíces portuguesas lleva más de tres años con tremendo escándalo por su hijo, Matías, pues ella ha peleado en la corte mexicana por la patria potestad de su pequeño. Según la actriz, su ex, Julián Gil, no le da el dinero suficiente para vivir decentemente con su hijo. Por el momento la modelo y su pequeño hijo están juntos en cuarentena.

PAULINA RUBIO

La Chica Dorada ya no ve la suya, y es que además de estar demandada por el papá de su hijo Eros, Gerardo Bazúa, ahora está peleando en el juzgado de Miami con su ex, Nicolás Colate, pues el español pretende quietarle la custodia de su hijo Nicolás. Ella no se va a dejar y por eso aboga en la corte que Colate sólo quiere fama y dinero a sus costillas.

ALEJANDRA GUZMÁN

Terrible enfrentamiento es el que traen la rockera y su hija Frida Sofía. Pues recientemente la joven anunció que le declara la guerra a su madre por haberla descuidado toda la vida. Aún así, Alejandra no deja de apoyarla a distancia, pues le paga la mensualidad de mantenimiento del lujoso departamento de Frida en Miami y le manda dinero a la polémica de su hija.

ANGELINA JOLIE

Su divorcio con Bratt Pitt fue uno de los más sorprendes de Hollywood, en especial después que se empezaran a revelar las razones de la separación. Pues la pareja tiene seis hijos: Maddox, Pax, Zahara Shiloh y sus gemelos Vivienne y Knox, y ambos lucharon por la custodia total. Sin embargo, la actriz fue quien ganó el caso ya que Pitt tenía problemas con el alcohol. Este hecho generó que el Departamento de Infancia y Servicios Familiares del condado de Los Ángeles le diera la razón a ella.

NINEL CONDE

El Bombón asesino lleva desde hace poco más de 45 días sin ver a su hijo Emmanuel, es por eso que tras varias batallas legales con su expareja, Giovanni Median, ahora lo tiene demandado por no dejarla ver a su retoño en esta época de contingencia. Ella es una madre guerrera que luchará por tener a su hijo a su lado a como de lugar.

BRITNEY SPEARS

La estrella del pop le peleó sus hijos a su ex, Kevin Federline durante años, pues él la tachaba de loca y por eso le quería quitar la custodia de los niños. La pareja estuvo junta durante 3 años durante ese tiempo tuvieron a Sean Preston y Jayden James. En el 2007 presentaron los papeles de divorcio e inició una controversial batalla por la custodia de los pequeños. Ahora ella los tiene en su casa en plena cuarentena por coronavirus.

ARACELY ARÁMBULA

La Chule y Luis Miguel estuvieron juntos durante 4 años, en ese tiempo tuvieron dos hijos: Daniel y Miguel. En el 2013, la actriz mexicana decidió ir a la Corte Superior de Los Ángeles (E.U.) para demandar al cantante por la manutención de sus pequeños. A la fecha se dice que él sí le manda pensión tras tanta presión de parte de ella, pero la actriz nunca ha revelado cuanto le da el millonario cantante.