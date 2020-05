¡Vaya inicio!

Ciudad de México.- Luego de completar su Draft 2020 en forma virtual, ad hoc con los tiempos de la pandemia, la NFL dio a conocer el calendario de su temporada 2020-2021, misma que arranca el jueves 10 de septiembre con el duelo inaugural entre los actuales Campeones, los Kansas City Chiefs, enfrentando a los Houston Texans, en el Arrowhead Stadium, a las 19:20 horas, tiempo del centro de México.

Tom Brady, quien estrena franela con los Tampa Bay Buccanners, algo que genera morbo por supuesto en la Liga, abre el 13 del mismo mes visitando en el Mercedes Benz Superdome a los New Orleans Saints. ¡Vaya bienvenida!.

De hecho, Brady, quien parecía perfilarse a jugar de por vida con los New England Patriots, según lo dispuesto no podrá enfrentar a sus ex, que engrosan la Conferencia Americana (AFC).

La NFL mantiene el plan original de inicio de campaña, y está por definir cuándo serán sanitizadas todas las instalaciones de los distintos equipos para dar el banderazo de salida a la pretemporada.