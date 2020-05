Nada que celebrar, el 10 de mayo

MADRES PIERDEN SUS EMPLEOS POR COVID-19

Por : LIZBETH ÁLVAREZ

CIUDAD DE MÉXICO.– “No le tengo miedo al coronavirus, me da pavor quedarme sin empleo totalmente, ya perdí uno”, dice Guadalupe Ramírez, quien tenía dos trabajos como empleada del hogar. Hace días, su patrona le dijo

que ya no fuera, porque no tenía para pagarle. En ninguno de sus trabajos a estado de alta con Seguridad Social.

Este próximo domingo –dice Lupita– no tiene nada que celebrar: “Tengo que cuidar el más mínimo recurso, me pagan 200 el día, no me alcanza para las tres comidas que dan mis dos hijos. Ni salir a vender algo en la calle, pues todo está vacío”.