Los Simpson lo han hecho de nuevo: predicen la llegada de los avispones asiáticos a EE.UU

Uno de los guionistas de ‘Los Simpson’, Bill Oakley, afirmó, en lo que parece ser una broma, que la serie, conocida por sus profecías, predijo los acontecimientos del año 2020.

“Ok, bien, supongo que lo hicimos”, escribió este miércoles Oakley al retuitear una publicación con un fragmento del episodio 21 de la cuarta temporada titulado “Marge encadenada” en español.

El episodio muestra a una multitud enfurecida rodeando la oficina del doctor Hibbert, exigiendo una cura para un virus. A medida que la muchedumbre se vuelve cada vez más nerviosa, vuelca camión con la esperanza de encontrar la cura en su interior.

Sin embargo, resulta que el vehículo contiene cajas con ‘abejas asesinas’, haciendo que numerosos usuarios afirmen que la escena profetizó la llegada de los avispones asiáticos “asesinos”, con los que EE.UU. se enfrenta actualmente en medio de la pandemia de Coronavirus.

ok fine i guess we did https://t.co/Nf4suyC8A3

— BILL OAKLEY (@thatbilloakley) May 6, 2020