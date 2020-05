Le declara la guerra a su madre

EN UN VIDEO, LA MODELO LE DICE A ALEJANDRA GUZMÁN QUE NO SE ESTÁ HACIENDO LA VÍCTIMA

Por: ANTONIO CONTRERAS

Luego de las declaraciones que dio Alejandra Guzmán la semana pasada acerca de que Frida es un verdadero problema y que necesita ayuda, la hija de la cantante respondió a través de un video en sus redes sociales que está harta, que no le importa lo que digan de ella y que de plano le declara la guerra a su famosa madre.

“Algunas de las cosas que quiero aclarar es que el ped… no es el pasado, es el pasado-presente”, advirtió Frida Sofía. “La primera mentira que dijo en esa entrevista (refiriéndose a Alejandra Guzmán), yo no miento. Les juro que me duele tener tanto odio. Es un veneno al alma y lo que más me duele es que, en realidad, se ha vuelto una guerra entre madre e hija”.

Además agregó. “A toda la gente que le han inculcado que ‘madre solo hay una’, que ‘la ropa sucia se lavan en casa’. Sí, cuando tienes una casa y una madre. Pero una cosa es ser madre y otra cosa es parir. Y se los juro que lo defendí toda mi vida. Entonces que ella salga con su cara así (de nobleza) para decirme enferma mental. Me gustaría ir a una evaluación psicológica, psiquiátrica, pero las dos”.

La modelo quiere narrar su versión y asegura que tiene pruebas. “Déjenme contar mi historia y después abran la boca. No me importa que me odien, literal, pero escuchen la f…ing historia y después decidan”, mencionó. “Si no lo digo, lo voy a escribir y si no lo escribo, lo voy a pasar…”, finalizó Frida.