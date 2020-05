Katy Perry anuncia ‘Daisies’, primer sencillo de su nuevo álbum

Ciudad de México.- la cantante Katy Perry anunció el próximo lanzamiento de ‘Daisies’ el primer sencillo de su quinto álbum de estudio para el próximo 15 de mayo.

A través de sus redes sociales, la cantante y futura madre reveló lo que sería la carátula del álbum y el lanzamiento de un nuevo álbum luego de ‘Witness’ en el 2017.

🌼 The first single from #KP5 is called #DAISIES and she’s coming MAY 15, 2020 🌼

THE MUSIC MUST GO ONhttps://t.co/lI71mjIm0J pic.twitter.com/cqwZnysWPu

— KATY PERRY (@katyperry) May 7, 2020