Esto es su vida

PSYCHO CLOWN ASEGURA QUE DESAFIAR AL COVID-19 VALE LA PENA POR SU PÚBLICO; LA PARK Y PENTAGÓN JR CALIENTAN SU DUELO

Ciudad de México.- Una de tantas aplicaciones que hoy emergen en el mundo virtual, es apenas la herramienta justa para interactuar con los protagonistas, con los tipos que le dan otra tonalidad a la vida diaria, esa misma que hoy es azotada por una pandemia que hizo del encierro algo cotidiano.

La cita a quienes la hacen de informadores, para ajustar la conexión en sus distintos dispositivos, fue a las 12:30; la Final de Lucha Fighter AAA Live del próximo sábado, era el tema a tratar.

Y es que del lado luchón, tal vez intentando cumplir a cabalidad con aquello de los héroes de carne y hueso, pero con el agregado de darle un poco de entretenimiento a un pueblo ávido de emociones, quienes encabezan el pancracio aceptaron entrarle a un torneo a puerta cerrada ondeando la bandera de AAA Worldwide.

Y es uno de los finalistas del certamen, Psycho Clown, quien durante la conferencia de prensa remota, a pregunta expresa de Grupo Cantó, responde acerca de lo que significa para él este reto, sobre todo hablando del Coronavirus, al que muchos han catalogado como el enemigo invisible, y si vale la pena desafiarlo.

“En primera instancia, no salí con miedo a luchar, sino todo lo contrario, estaba muy emocionado; cuando supe de este torneo me puse a entrenar al triple, tuve mucho tiempo para hacerlo aquí en casa, hasta cuatro horas y hacía diferentes cosas.

“Yo pienso que si uno está sano, físicamente bien, con una alimentación sana, claro que tienes más opciones de estar bien, más sabiendo que en mi casa estoy llevando a cabo todas las medidas preventivas pertinentes, eso me da más confianza”, agrega el líder de los Psycho Circus, al tiempo que asegura que, por todos los fans, vale la pena arriesgarse.

“Cuando me pongo a pensar en la gente que me sigue, los psycholocos, en todos los niños, entiendo que todo esfuerzo es poco, y la realidad es que no siento temor”, asevera, y de paso habla de la experiencia de actuar sin público, pues el confinamiento hizo de los distintos escenarios, unos fantasmales. “Es algo emocionante, nos gusta hacer esto, lo amamos, la pasión la siento igual, hay gente encerrada por la situación que estamos pasando en el mundo, pero te puedo decir que lo vivimos igual.

“Sabemos que no sólo nos están viendo en México, sino en muchas partes del mundo, me da mucha alegría poder demostrar que soy profesional, subirme al cuadrilátero”.

La voracidad del Covid-19 es un tema que causa escozor en más de uno, pues la fuerza con la que arrasa día a día se roba el aliento de todos.

Y Pyscho, en un instante de meditación, pero siempre positivo, dice que “aun cuando público y luchadores estamos separados, la idea es salir juntos de todo esto con mucha alegría”, y de paso, hablando de su compromiso sabatino, se inclina por La Huesuda para completar una hipotética Final.

“Me gustaría enfrentar en mano a mano a LA Park, para demostrar mi calidad luchística”. pues además es intruso, le lanza una advertencia a Pentagón Jr, pues será su rival en la ruleta.

“El público es lo principal y al público hay que darle todo; si vamos a estar solos, que saque lo mejor de él, y yo sacaré lo mejor de mí, y hay que rompernos la madre, no hay que subir y hacernos pendejos; haya público o no haya público, hay que subir y que gane el mejor”, dice a su modo el norteño, y la réplica del oponente es apenas sonante.

“Estoy listo y preparado, ya lo demostré; creo que es tiempo que LA Park se dé cuenta de que ahora es tiempo de Penta El Zero Miedo”.