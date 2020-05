Adolescencia y confinamiento

PSIC.LUCILAARCERAMOS

@centroliam@gmail.com

LO SOCIAL Y LOS AMIGOS SON CLAVES EN ESTA ETAPA

La adolescencia es una etapa hermosa de la vida de todo ser humano, sin embargo el adolescente enfrenta grandes retos a llevar a cabo, como la individuación en pensamiento, la separación de los padres, la construcción de sus propios valores, y principios, perseguir y descubrir a su nuevo yo, lo cual lo conseguirán desde la socialización y las vivencias fuera de casa. Por lo mismo el confinamiento temporal ve frenado para ellos este avance, aunque sea necesario para cuidar su salud física.

Es una época en la cual lo social y los amigos son claves en esta etapa, la idea de la muerte y riesgos se ve muy lejana y en ocasiones ni se contempla porque en su imaginario son invencibles, imparables, inmortales, quizá sea una de las razones, por lo cual la situación actual no les hace sentido, o la perciben como algo que a ellos no les puede pasar, pese a que los medios de comunicación y redes sociales lo abordan constantemente, no logran comprenderlo en toda su dimensión y se les pueda ver en la calle, sin protección, tratando de negar esta realidad.

Sin embargo también está etapa es paradójica puesto que en su inconsciente hay muchos miedos como la muerte de los padres, la pérdida de la niñez, aunque se promulguen rechazando todo lo que los ligue a la etapa infantil.

Es verdad que cada adolescente reaccionará de manera diferente al encierro, por lo cual nuestro deber como adultos es poder entender estas causalidades que van a ir ligadas a su comportamiento. Puede ser que algunos adolescentes estén más rebeldes, más confrontativos, tratando de ir en contra de la dinámica familiar, de estar otra vez inmersos en el sistema familiar, en regresión a una etapa infantil de la cual están huyendo todo el tiempo.

Demostrando con estos comportamientos pese a al confinamiento que son libres. La ansiedad y los miedos pueden surgir fácilmente porque hay más tiempo para parar y pensar, es por eso importante que si el adolescente quiere tener su espacio, no convivir tanto o permanecer en silencio pueda ser respetado.

Hay que hacerles entender de a poco, que el encierro es externo, que en su mente tienen una oportunidad de crear un espacio propio, sin sentirse invadidos. La necesidad de estar conectados con sus amigos, de seguir compartiendo con ellos, será fundamental para que el distanciamiento social pueda ser tolerado.